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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 22 декабря 2018
Эмполи
22.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 4
Завершен
Сампдория
11'
М. Паскуаль (П)
75'
Ф. Капуто
41'
Г. Рамирес
69'
Ф. Квальярелла
87'
Д. Капрари
90+1'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сампдория
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Д. Капрари
Пас отдал
Н. Мурру
88'
Желтая карточка
Д. Капрари
87'
ГОЛ! 2:3!
Д. Капрари
Пас отдал
Р. Сапонара
Желтая карточка
А. ла Гумина
85'
82'
Желтая карточка
А. Экдаль
ГОЛ! 2:2!
Ф. Капуто
Пас отдал
Х. Траоре
75'
71'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
69'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Н. Мурру
41'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Г. Дефрель
Желтая карточка
Ф. Капуто
34'
Желтая карточка
А. Аква
33'
18'
Желтая карточка
Й. Андерсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Паскуаль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-2-3-2
49
Проведель
14
Расмуссен
21
Паскуаль
26
Сильвестре
34
Везели
22
Ди Лоренцо
10
Беннасер
25
Траоре
18
Аква
9
Капуто
27
ла Гумина
3-4-1-2
25
Аудеро
26
Тонелли
2
Андерсен
29
Мурру
17
Линетти
26
Прат
8
Экдаль
7
Сала
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Эмполи
Сампдория
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Эмполи - Сампдория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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