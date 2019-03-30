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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Эмполи
Ювентус - Эмполи: обзор матча 30 марта 2019
Ювентус
30.03.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
72'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Эмполи
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
М. Манджукич
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
26
Сандро
14
Кьеллини
24
Ругани
2
Канселу
23
Джан
8
Матюиди
15
Пьянич
30
Бентанкур
10
Бернардески
9
Манджукич
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Ди Лоренцо
15
Делл'Орко
34
Везели
22
Майетта
33
Крунич
10
Беннасер
17
Паяч
25
Траоре
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Ювентус - Эмполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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