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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Дженоа
Эмполи - Дженоа: обзор матча 28 января 2019
Эмполи
28.01.2019, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 3
Завершен
Дженоа
63'
Д. Ди Лоренцо
18'
К. Куаме
70'
Д. Лазович
73'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Дженоа
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Санабрия
Пас отдал
Д. Лазович
70'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лазович
Пас отдал
Д. Бесса
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Ф. Капуто
63'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
61'
58'
Желтая карточка
Э. Ролон
39'
Желтая карточка
Д. Бесса
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
Пас отдал
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Дженоа
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
45
Юри Медейрос
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-4-1
49
Проведель
26
Сильвестре
34
Везели
14
Расмуссен
21
Паскуаль
22
Ди Лоренцо
25
Траоре
33
Крунич
8
Зайц
10
Беннасер
9
Капуто
4-4-2
13
Раду
87
Жуканович
4
Бираски
4
Кришито
21
Ромеро
35
Ролон
44
Велозу
11
Бесса
49
Ромуло
8
Куаме
88
Лазович
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
22
Бартломей Дронговски
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
13
Педру Перейра
ПВ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Эмполи - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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