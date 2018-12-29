Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 29 декабря 2018
Эмполи
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Интер
72'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Интер
Желтая карточка
И. Беннасер
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Ш. Врсалько
68'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-2-3-2
49
Проведель
26
Сильвестре
14
Расмуссен
21
Паскуаль
34
Везели
27
Унтерзее
18
Аква
10
Беннасер
25
Траоре
9
Капуто
27
ла Гумина
3-4-1-2
1
Ханданович
24
Врсалько
6
де Врей
37
Шкриньяр
23
Мариу
6
Валеро
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
17
Кейта
9
Икарди
Остались в запасе
Эмполи
Интер
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Эмполи - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Эмполи
Интер
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+