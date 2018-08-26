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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 26 августа 2018
Дженоа
26.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
6'
К. Пентек
18'
К. Куаме
90+4'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Эмполи
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Мраз
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
90'
+2
Желтая карточка
Р. Крунич
85'
Желтая карточка
М. Сильвестре
Желтая карточка
Э. Жуканович
59'
Желтая карточка
Д. Кришито
52'
Желтая карточка
Н. Сполли
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Куаме
Пас отдал
Д. Кришито
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Кришито
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-2-4
22
Маркетти
4
Бираски
2
Сполли
87
Жуканович
4
Кришито
49
Ромуло
7
Хильемарк
8
Куаме
88
Лазович
21
Пандев
9
Пентек
4-4-2
1
Террачиано
22
Ди Лоренцо
14
Расмуссен
13
Антонелли
26
Сильвестре
82
Капецци
33
Крунич
8
Зайц
18
Аква
9
Капуто
27
ла Гумина
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Дженоа - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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