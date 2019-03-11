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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 11 марта 2019
Рома
11.03.2019, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
9'
С. Эль-Шаарави
33'
П. Шик
12'
Жуан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Эмполи
Вторая желтая
А. Флоренци
80'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
62'
37'
Желтая карточка
А. Аква
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
А. Флоренци
33'
Желтая карточка
Б. Кристанте
13'
Желтая карточка
А. Флоренци
13'
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Жуан
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
15
Жуан
5
Маркано
18
Сантон
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
19
Клюйверт
14
Шик
3-2-3-1-1
22
Дронговски
15
Делл'Орко
34
Везели
26
Сильвестре
22
Ди Лоренцо
21
Паскуаль
10
Беннасер
33
Крунич
18
Аква
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Рома
Эмполи
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Рома - Эмполи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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