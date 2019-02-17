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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 17 февраля 2019
Эмполи
17.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Сассуоло
34'
Р. Крунич
37'
А. Аква
60'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сассуоло
Замена
С. Учан
️️️️
Р. Крунич
88'
84'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Замена
М. Бриги
️️️️
А. Аква
78'
76'
Замена
А. Матри
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
М. Паскуаль
71'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
Д. Фариас
68'
65'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 3:0!
Д. Фариас
Пас отдал
И. Беннасер
60'
57'
Желтая карточка
С. Сенси
46'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Э. Бриньола
46'
Замена
Д. Берарди
️️️️
А. Дункан
ГОЛ! 2:0!
А. Аква
Пас отдал
Д. Фариас
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
Пас отдал
И. Беннасер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Дронговски
34
Везели
15
Делл'Орко
26
Сильвестре
21
Паскуаль
22
Ди Лоренцо
18
Аква
33
Крунич
10
Беннасер
17
Фариас
9
Капуто
4-1-2-1-2
47
Консильи
14
Лирола
13
Пелузо
13
Рожерио
96
Маньяни
5
Локателли
32
Дункан
8
Сенси
13
Бога
15
Бабакар
17
Бриньола
18
Аква
4
Бриги
4
Бриги
18
Аква
33
Крунич
48
Учан
48
Учан
33
Крунич
17
Фариас
27
ла Гумина
27
ла Гумина
17
Фариас
17
Бриньола
10
Бурабиа
10
Бурабиа
17
Бриньола
32
Дункан
94
Берарди
94
Берарди
32
Дункан
15
Бабакар
21
Матри
21
Матри
15
Бабакар
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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