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Кандиа Траоре
Статистика
Кандиа Траоре - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1980 (46)
#18 | Нападающий
186 см | 82 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
35
6
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
0 : 0
21.05.2011
Кан
1' - 72'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
2 : 0
15.05.2011
Монпелье
60' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 1
11.05.2011
Кан
1' - 50'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 1
07.05.2011
Ланс
75' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0 : 4
01.05.2011
Кан
76' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1 : 1
24.04.2011
Тулуза
1' - 76'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сошо
3 : 2
16.04.2011
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
1 : 2
09.04.2011
ПСЖ
1' - 51'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3 : 1
02.04.2011
Кан
76' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
20.03.2011
Арль-Авиньон
74' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2 : 0
12.03.2011
Кан
1' - 53'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1 : 0
05.03.2011
Сент-Этьен
80' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
26.02.2011
Кан
1' - 65'
37'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
2 : 2
19.02.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1 : 2
12.02.2011
Кан
1' - 87'
10'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
05.02.2011
Лорьян
68' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2 : 0
29.01.2011
Осер
72' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 3
15.01.2011
Кан
1' - 68'
11'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1 : 0
22.12.2010
Ренн
78' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0 : 0
11.12.2010
Ницца
1' - 72'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 0
04.12.2010
Кан
1' - 75'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0 : 3
28.11.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 1
20.11.2010
Кан
1' - 73'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2 : 5
13.11.2010
Лилль
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3 : 2
06.11.2010
Кан
Был в запасе
66'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2 : 3
30.10.2010
Нанси
1' - 90'
52'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.10.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0 : 0
16.10.2010
Монако
75' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2 : 1
02.10.2010
Кан
1' - 66'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
0 : 0
25.09.2010
Бордо
64' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0 : 1
18.09.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 1
11.09.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0 : 2
28.08.2010
Брест
80' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
22.08.2010
Кан
1' - 63'
60'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
3 : 2
15.08.2010
Лион
72' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
1 : 2
07.08.2010
Кан
1' - 73'
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