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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Кан
ПСЖ - Кан: обзор матча 20 ноября 2010
ПСЖ
20.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Кан
40'
Г. Оаро
50'
М. Эрдинг
85'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Кан
Желтая карточка
С. Ятабаре
Замена
С. Сессеньон
️️️️
М. Эрдинг
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
С. Ятабаре
Замена
С. Ятабаре
️️️️
К. Траоре
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Нене
Замена
М. Бодмер
️️️️
Г. Оаро
Замена
П. Барцола
️️️️
Г. Лека
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Б. Ниве
️️️️
И. Н' Диайе
ГОЛ! 2:0!
М. Эрдинг
Желтая карточка
И. Н' Диайе
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Желтая карточка
С. Арман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
ПСЖ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
8
Шантом
0
Макелеле
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
3-4-3
30
Тебо
20
Рейно
15
Сорбон
28
Арто
20
Н' Диайе
89
Молло
2
Соб
24
Лека
19
Эль-Араби
17
Амума
18
Траоре
99
Оаро
24
Бодмер
24
Бодмер
99
Оаро
9
Эрдинг
29
Сессеньон
29
Сессеньон
9
Эрдинг
12
Нене
88
Луйиндула
88
Луйиндула
12
Нене
24
Лека
21
Барцола
21
Барцола
24
Лека
18
Траоре
60
Ятабаре
60
Ятабаре
18
Траоре
20
Н' Диайе
10
Ниве
10
Ниве
20
Н' Диайе
Остались в запасе
ПСЖ
Кан
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Дамьен Перки
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Перки
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча ПСЖ - Кан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
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