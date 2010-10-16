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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монако
Кан - Монако: обзор матча 16 октября 2010
Кан
16.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монако
Замена
Н. Менди
️️️️
Н. Н'Кулу
Замена
М. Кутадье
️️️️
А. Алонсо
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Б. Ниве
Замена
К. Траоре
️️️️
Й. Молло
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Ф. Бюло
️️️️
И. Лоло
Желтая карточка
А. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Монако
30
Франк Л'Хостис
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-4-2
30
Тебо
23
Таффоро
25
Марк
21
Барцола
28
Арто
24
Лека
89
Молло
2
Соб
10
Ниве
19
Эль-Араби
17
Амума
3-2-2-2
16
Руффье
63
Н'Кулу
13
Ханссон
28
Пюйгренье
21
Боннар
5
Лоло
8
Алонсо
19
Госсо
7
Обамеянг
30
Пак Чу-Юн
89
Молло
18
Траоре
18
Траоре
89
Молло
10
Ниве
60
Ятабаре
60
Ятабаре
10
Ниве
8
Алонсо
6
Кутадье
6
Кутадье
8
Алонсо
63
Н'Кулу
6
Менди
6
Менди
63
Н'Кулу
5
Лоло
18
Бюло
18
Бюло
5
Лоло
Остались в запасе
Кан
Монако
16
Дамьен Перки
ВР
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
20
Александр Рейно
ЦЗ
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
30
Франк Л'Хостис
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
16
Дамьен Перки
ВР
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
20
Александр Рейно
ЦЗ
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
30
Франк Л'Хостис
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Кан - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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