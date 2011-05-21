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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Кан
Лион - Кан: обзор матча 21 мая 2011
Лион
21.05.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Кан
Замена
А. Ляказетт
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Д. Марк
️️️️
Б. Ниве
Желтая карточка
Р. Амума
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Траоре
Замена
Ж. Пье
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Р. Инез
Замена
М. Бастос
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
Н. Соб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лион
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Кан
25
Дамьен Марк
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
15
Диакате
15
Ревейер
10
Эдерсон
15
Пьянич
28
Тулалан
4
Чельстрем
19
Дельгадо
9
Лисандро
3-4-3
30
Тебо
20
Рейно
24
Инез
28
Арто
10
Ниве
89
Молло
2
Соб
24
Лека
19
Эль-Араби
17
Амума
18
Траоре
10
Эдерсон
26
Пье
26
Пье
10
Эдерсон
15
Пьянич
7
Бастос
7
Бастос
15
Пьянич
19
Дельгадо
91
Ляказетт
91
Ляказетт
19
Дельгадо
10
Ниве
25
Марк
25
Марк
10
Ниве
18
Траоре
99
Ньянг
99
Ньянг
18
Траоре
Остались в запасе
Лион
Кан
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лион - Кан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
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