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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лорьян
Кан - Лорьян: обзор матча 05 февраля 2011
Кан
05.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Лорьян
22'
М. Амалфитано
86'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лорьян
Замена
Ж. Суну
️️️️
К. Гамейро
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Ромао
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Одар
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Б. Ниве
Замена
Д. Фаншон
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
К. Траоре
️️️️
Й. Молло
Замена
А. Деро
️️️️
Г. Проман
Желтая карточка
С. Диарра
ГОЛ! 0:1!
М. Амалфитано
Пас отдал
Ф. Соса
Желтая карточка
Г. Проман
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Кан
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Антони Деро
ПП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
3-5-2
30
Тебо
20
Рейно
24
Инез
28
Арто
24
Лека
2
Соб
89
Молло
10
Ниве
12
Проман
19
Эль-Араби
17
Амума
4-4-2
16
Одар
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
21
Морель
0
Соса
7
Мвуэмба
15
Ромао
31
Амалфитано
27
Диарра
9
Гамейро
22
Монне-Паке
89
Молло
18
Траоре
18
Траоре
89
Молло
10
Ниве
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
10
Ниве
12
Проман
7
Деро
7
Деро
12
Проман
22
Монне-Паке
0
Фаншон
0
Фаншон
22
Монне-Паке
15
Ромао
13
Коклен
13
Коклен
15
Ромао
9
Гамейро
91
Суну
91
Суну
9
Гамейро
Остались в запасе
Кан
Лорьян
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Лионель Каппоне
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
Остались в запасе
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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