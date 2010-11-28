Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Сошо
Кан - Сошо: обзор матча 28 ноября 2010
Кан
28.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 3
Завершен
Сошо
41'
Д. Перки
50'
Б. Идейе
63'
Н. Морис-Белэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Сошо
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Б. Идейе
Замена
Т. Мулен
️️️️
Д. Марк
Замена
В. Ногейра
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 0:3!
Н. Морис-Белэй
Замена
Й. Молло
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Б. Ниве
️️️️
П. Барцола
Желтая карточка
М. Жоссе
ГОЛ! 0:2!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Мартен
Замена
М. Жоссе
️️️️
Д. Перки
ГОЛ! 0:1!
Д. Перки
Пас отдал
М. Мартен
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
М. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
2
Николя Соб
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-3
30
Тебо
20
Рейно
21
Барцола
25
Марк
28
Арто
24
Лека
60
Ятабаре
2
Соб
19
Эль-Араби
17
Амума
18
Траоре
3-2-1-1-3
1
Крос
24
Перки
5
Бреше
3
Драме
6
Анин
23
Соже
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
12
Идейе
60
Ятабаре
89
Молло
89
Молло
60
Ятабаре
21
Барцола
10
Ниве
10
Ниве
21
Барцола
25
Марк
75
Мулен
75
Мулен
25
Марк
12
Идейе
7
Туласн
7
Туласн
12
Идейе
24
Перки
6
Жоссе
6
Жоссе
24
Перки
19
Морис-Белэй
5
Ногейра
5
Ногейра
19
Морис-Белэй
Остались в запасе
Кан
Сошо
24
Роман Инез
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
24
Роман Инез
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Кан - Сошо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
Все
Кан
Сошо
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+