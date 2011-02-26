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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Кан
Монако - Кан: обзор матча 26 февраля 2011
Монако
26.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 2
Завершен
Кан
36'
П. Чу-Юн (П)
62'
П. Чу-Юн
68'
Ю. Эль-Араби
72'
Й. Молло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Кан
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Р. Инез
️️️️
Б. Морель
Вторая желтая
Ж. Сорбон
Замена
Д. Уэлком
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
П. Феиндуно
️️️️
Б. Муканджо
ГОЛ! 2:2!
Й. Молло
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Б. Ниве
Замена
Б. Морель
️️️️
К. Траоре
ГОЛ! 2:0!
П. Чу-Юн
Пас отдал
М. Диарра
Замена
Л. Боннар
️️️️
В. Муратори
Замена
Й. Молло
️️️️
Т. Мулен
Желтая карточка
К. Траоре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
15
Теренсе Макенго
ЦФ
9
Джордж Уэлком
ЦФ
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
Кан
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
7
Антони Деро
ПП
87
Бенжамин Морель
ЦФ
4-4-1-1
16
Руффье
5
Лоло
26
Муратори
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
19
Госсо
9
Диарра
6
Мангани
6
Кутадье
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
4-3-3
30
Тебо
28
Арто
25
Марк
15
Сорбон
23
Таффоро
10
Ниве
60
Ятабаре
24
Лека
75
Мулен
19
Эль-Араби
18
Траоре
6
Кутадье
9
Уэлком
9
Уэлком
6
Кутадье
12
Муканджо
14
Феиндуно
14
Феиндуно
12
Муканджо
26
Муратори
21
Боннар
21
Боннар
26
Муратори
18
Траоре
87
Морель
87
Морель
18
Траоре
Морель
24
Инез
24
Инез
Морель
75
Мулен
89
Молло
89
Молло
75
Мулен
Остались в запасе
Монако
Кан
15
Теренсе Макенго
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Лоран Банидэ
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
15
Теренсе Макенго
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Монако - Кан
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Луи II
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