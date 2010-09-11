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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Кан
Осер - Кан: обзор матча 11 сентября 2010
Осер
11.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Кан
19'
Б. Педретти
90'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Кан
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
С. Ланжиль
Замена
И. Йелень
️️️️
Р. Конту
Замена
В. Бирса
️️️️
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Л. Набаб
️️️️
И. Н' Диайе
Желтая карточка
Р. Амума
Желтая карточка
П. Барцола
ГОЛ! 1:0!
Б. Педретти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Ливио Набаб
ЦФ
4-3-3
16
Сорен
23
Берто
12
Миньо
6
Кулибали
2
Ангбар
88
Ндинга
25
Педретти
14
Олиеч
14
Ле Таллек
18
Конту
7
Ланжиль
3-2-2-3
30
Тебо
15
Сорбон
25
Марк
21
Барцола
6
Лазаревич
23
Таффоро
20
Н' Диайе
2
Соб
19
Эль-Араби
18
Траоре
17
Амума
14
Ле Таллек
23
Бирса
23
Бирса
14
Ле Таллек
7
Ланжиль
7
Саммаритано
7
Саммаритано
7
Ланжиль
18
Конту
27
Йелень
27
Йелень
18
Конту
20
Н' Диайе
15
Набаб
15
Набаб
20
Н' Диайе
Остались в запасе
Осер
Кан
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Осер - Кан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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