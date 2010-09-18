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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Кан
Лорьян - Кан: обзор матча 18 сентября 2010
Лорьян
18.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кан
41'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Кан
Желтая карточка
Р. Амума
Замена
Д. Фаншон
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
О. Монтеррубио
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Л. Набаб
️️️️
А. Рейно
Замена
С. Диарра
️️️️
Л. Китамбала
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Желтая карточка
М. Амалфитано
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Замена
И. Н' Диайе
️️️️
Н. Соб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
15
Ливио Набаб
ЦФ
4-3-3
16
Одар
14
Ле Лан
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
0
Соса
31
Амалфитано
15
Ромао
7
Мвуэмба
22
Монне-Паке
99
Китамбала
9
Гамейро
3-2-2-3
30
Тебо
21
Барцола
28
Арто
25
Марк
20
Рейно
15
Сорбон
2
Соб
24
Лека
19
Эль-Араби
18
Траоре
17
Амума
99
Китамбала
27
Диарра
27
Диарра
99
Китамбала
22
Монне-Паке
0
Монтеррубио
0
Монтеррубио
22
Монне-Паке
7
Мвуэмба
0
Фаншон
0
Фаншон
7
Мвуэмба
2
Соб
20
Н' Диайе
20
Н' Диайе
2
Соб
20
Рейно
15
Набаб
15
Набаб
20
Рейно
Остались в запасе
Лорьян
Кан
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лорьян - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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