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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - ПСЖ
Кан - ПСЖ: обзор матча 09 апреля 2011
Кан
09.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
90'
Р. Амума
12'
К. Жалле
68'
К. Шантом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - ПСЖ
ГОЛ! 1:2!
Р. Амума
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Нене
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Б. Морель
️️️️
Й. Молло
Замена
Г. Оаро
️️️️
М. Бодмер
ГОЛ! 0:2!
К. Шантом
Пас отдал
М. Бодмер
Замена
Г. Лека
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Р. Амума
️️️️
К. Траоре
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
С. Ятабаре
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Жалле
Пас отдал
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Грегори Проман
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Кан
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
87
Бенжамин Морель
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Жереми Клеман
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
3-5-2
30
Тебо
20
Рейно
24
Инез
28
Арто
89
Молло
10
Ниве
60
Ятабаре
2
Соб
12
Проман
19
Эль-Араби
18
Траоре
3-2-3-1
0
Купе
24
Бодмер
22
Арман
12
Сахо
2
Сеара
29
Тьене
0
Макелеле
8
Шантом
12
Нене
9
Эрдинг
89
Молло
87
Морель
87
Морель
89
Молло
18
Траоре
17
Амума
17
Амума
18
Траоре
60
Ятабаре
24
Лека
24
Лека
60
Ятабаре
9
Эрдинг
11
Клеман
11
Клеман
9
Эрдинг
24
Бодмер
99
Оаро
99
Оаро
24
Бодмер
12
Нене
38
Баэбек
38
Баэбек
12
Нене
Остались в запасе
Кан
ПСЖ
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
92
Нискенс Кебану
ЛВ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Кан - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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