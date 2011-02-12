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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Кан
Бордо - Кан: обзор матча 12 февраля 2011
Бордо
12.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 2
Завершен
Кан
49'
А. Модест
10'
К. Траоре
90'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Кан
ГОЛ! 1:2!
Р. Амума
Пас отдал
Т. Мулен
Желтая карточка
А. Тебо
Желтая карточка
Н. Соб
Замена
Й. Молло
️️️️
К. Траоре
Замена
Б. Ниве
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Андре
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
Г. Таффоро
Замена
Вендел
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Т. Мулен
Замена
Т. Мулен
️️️️
Г. Лека
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
18'
Желтая карточка
С. Ятабаре
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Траоре
Пас отдал
Р. Амума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Кан
20
Александр Рейно
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
4-5-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
22
Сане
21
Шальме
8
Бен Халфаллах
20
Жуссие
6
Фернандо
12
Диарра
18
Плашил
27
Модест
3-4-3
30
Тебо
24
Инез
25
Марк
23
Таффоро
12
Проман
60
Ятабаре
2
Соб
24
Лека
19
Эль-Араби
18
Траоре
17
Амума
Гуффран
17
Вендел
17
Вендел
Гуффран
8
Бен Халфаллах
94
Гуффран
94
Гуффран
8
Бен Халфаллах
20
Жуссие
21
Андре
21
Андре
20
Жуссие
18
Траоре
89
Молло
89
Молло
18
Траоре
60
Ятабаре
10
Ниве
10
Ниве
60
Ятабаре
24
Лека
75
Мулен
75
Мулен
24
Лека
Остались в запасе
Бордо
Кан
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
20
Александр Рейно
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Бордо - Кан
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Шабан Дельма
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