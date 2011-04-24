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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Тулуза
Кан - Тулуза: обзор матча 24 апреля 2011
Кан
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
29'
Р. Амума
39'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Тулуза
Замена
Б. Морель
️️️️
Р. Амума
Замена
Б. Ниве
️️️️
С. Ятабаре
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Траоре
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
А. Джуниньо
Желтая карточка
А. Джуниньо
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Желтая карточка
С. Ятабаре
Желтая карточка
М. Четто
Желтая карточка
Р. Амума
ГОЛ! 1:1!
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Желтая карточка
Т. Арто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Кан
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
87
Бенжамин Морель
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-4-3
30
Тебо
20
Рейно
28
Арто
15
Сорбон
24
Лека
2
Соб
89
Молло
60
Ятабаре
19
Эль-Араби
18
Траоре
17
Амума
3-4-3
16
Ахамада
3
Конгре
2
Фофана
4
Четто
17
Джуниньо
6
Дево
6
Капу
12
М'Бенге
22
Браатен
17
Сиссоко
17
Дидо
17
Амума
87
Морель
87
Морель
17
Амума
60
Ятабаре
10
Ниве
10
Ниве
60
Ятабаре
18
Траоре
99
Ньянг
99
Ньянг
18
Траоре
17
Джуниньо
7
Мансаре
7
Мансаре
17
Джуниньо
Остались в запасе
Кан
Тулуза
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
9
Яннис Тафе
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Кан - Тулуза
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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