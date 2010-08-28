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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Брест
Кан - Брест: обзор матча 28 августа 2010
Кан
28.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 2
Завершен
Брест
75'
Н. Ру
78'
М. Лика (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Брест
Замена
Б. Груги
️️️️
Н. Ру
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
М. Лика
Замена
К. Траоре
️️️️
Р. Инез
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Лика
Замена
Л. Набаб
️️️️
Р. Амума
ГОЛ! 0:1!
Н. Ру
Замена
Б. Лесомье
️️️️
Р. Сума
Желтая карточка
Р. Инез
Желтая карточка
Н. Ру
Желтая карточка
И. Н' Диайе
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Красная карточка
С. Ятабаре
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
7
Марио Лика
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Ливио Набаб
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
4-4-2
30
Тебо
24
Инез
23
Таффоро
25
Марк
15
Сорбон
20
Н' Диайе
89
Молло
60
Ятабаре
2
Соб
19
Эль-Араби
17
Амума
4-3-3
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
4
Кантари
21
Феррадж
7
Лика
20
Сума
5
Эволо
39
Туре
26
Ру
15
Микола
17
Амума
15
Набаб
15
Набаб
17
Амума
24
Инез
18
Траоре
18
Траоре
24
Инез
20
Сума
19
Лесомье
19
Лесомье
20
Сума
26
Ру
6
Груги
6
Груги
26
Ру
7
Лика
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
7
Лика
Остались в запасе
Кан
Брест
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Кан - Брест
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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