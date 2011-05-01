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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Кан
Ницца - Кан: обзор матча 01 мая 2011
Ницца
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 4
Завершен
Кан
34'
Р. Амума
45'
Й. Молло
89'
Р. Амума
90'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Кан
ГОЛ! 0:4!
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 0:3!
Р. Амума
Замена
Т. Мулен
️️️️
Б. Ниве
Замена
Л. Палун
️️️️
К. Кулибали
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Замена
К. Траоре
️️️️
М. Ньянг
Замена
Д. Эльебюик
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
Д. Марк
️️️️
Й. Молло
Желтая карточка
Н. Соб
Замена
Д. Любоя
️️️️
Х. Бамого
Красная карточка
Р. Сивелли
ГОЛ! 0:2!
Й. Молло
Желтая карточка
Р. Сивелли
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
22
Кевин Малага
ЦЗ
23
Ллойд Палун
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Кан
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
7
Антони Деро
ПП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
29
Клер
18
Диаките
15
Кулибали
18
Бен-Саада
7
Траоре
15
Дигар
11
Мулунгуи
21
Бамого
3-4-3
30
Тебо
20
Рейно
28
Арто
15
Сорбон
89
Молло
2
Соб
10
Ниве
24
Лека
99
Ньянг
19
Эль-Араби
17
Амума
15
Кулибали
23
Палун
23
Палун
15
Кулибали
18
Бен-Саада
8
Эльебюик
8
Эльебюик
18
Бен-Саада
21
Бамого
28
Любоя
28
Любоя
21
Бамого
99
Ньянг
18
Траоре
18
Траоре
99
Ньянг
89
Молло
25
Марк
25
Марк
89
Молло
10
Ниве
75
Мулен
75
Мулен
10
Ниве
Остались в запасе
Ницца
Кан
22
Кевин Малага
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Лионель Летизи
ВР
Главный тренер
Эрик Руа
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
1
Томас Босмель
ВР
60
Самбу Ятабаре
ЦП
7
Антони Деро
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
0
Лионель Летизи
ВР
Остались в запасе
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
1
Томас Босмель
ВР
60
Самбу Ятабаре
ЦП
7
Антони Деро
ПП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Ницца - Кан
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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