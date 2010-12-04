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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Кан
Тулуза - Кан: обзор матча 04 декабря 2010
Тулуза
04.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Кан
66'
Ф. Сантандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Кан
Замена
Я. Тафе
️️️️
Ш. М'Бенге
Замена
П. Машаду
️️️️
Д. Браатен
Замена
А. Деро
️️️️
Д. Марк
Замена
Й. Молло
️️️️
К. Траоре
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Желтая карточка
Д. Марк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Ф. Табану
Замена
Ф. Табану
️️️️
Ф. Мансаре
Желтая карточка
Б. Лазаревич
Замена
А. Рейно
️️️️
Г. Таффоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Тулуза
6
Энтони Дево
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
7
Антони Деро
ПП
4-1-4-1
28
Валверде
3
Конгре
2
Фофана
12
М'Бенге
17
Джуниньо
6
Капу
7
Мансаре
17
Сиссоко
17
Дидо
22
Браатен
9
Сантандер
4-3-3
30
Тебо
23
Таффоро
25
Марк
15
Сорбон
6
Лазаревич
10
Ниве
60
Ятабаре
2
Соб
19
Эль-Араби
17
Амума
18
Траоре
12
М'Бенге
9
Тафе
9
Тафе
12
М'Бенге
22
Браатен
55
Машаду
55
Машаду
22
Браатен
7
Мансаре
27
Табану
27
Табану
7
Мансаре
23
Таффоро
20
Рейно
20
Рейно
23
Таффоро
18
Траоре
89
Молло
89
Молло
18
Траоре
25
Марк
7
Деро
7
Деро
25
Марк
Остались в запасе
Тулуза
Кан
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
16
Дамьен Перки
ВР
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
24
Грегори Лека
ЛП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
16
Дамьен Перки
ВР
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
24
Грегори Лека
ЛП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Тулуза - Кан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал
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