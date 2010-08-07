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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Кан
Марсель - Кан: обзор матча 07 августа 2010
Марсель
07.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Кан
77'
М. Самасса
53'
Н. Соб
86'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Кан
Желтая карточка
Л. Набаб
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Замена
Л. Набаб
️️️️
Й. Молло
ГОЛ! 1:1!
М. Самасса
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
Замена
С. Ятабаре
️️️️
К. Траоре
Замена
Ж. Айю
️️️️
Ш. Каборе
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Э. Сиссе
Замена
М. Самасса
️️️️
А. Айю
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 0:1!
Н. Соб
Желтая карточка
Г. Таффоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
15
Ливио Набаб
ЦФ
2-1-4-2-1
30
Манданда
0
Тайво
3
Аспиликуэта
77
Каборе
27
Гонсалес
5
Н'Диайе
25
Мбиа
22
Сиссе
24
Айю
28
Вальбуэна
76
Ньянг
3-2-3-2
30
Тебо
23
Таффоро
21
Барцола
25
Марк
28
Арто
15
Сорбон
89
Молло
10
Ниве
2
Соб
19
Эль-Араби
18
Траоре
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
24
Айю
16
Самасса
16
Самасса
24
Айю
77
Каборе
10
Айю
10
Айю
77
Каборе
89
Молло
15
Набаб
15
Набаб
89
Молло
18
Траоре
60
Ятабаре
60
Ятабаре
18
Траоре
Остались в запасе
Марсель
Кан
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Марсель - Кан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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