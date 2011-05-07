Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Ланс
Кан - Ланс: обзор матча 07 мая 2011
Кан
07.05.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
2'
М. Ньянг
37'
Р. Варан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Ланс
Замена
А. Деро
️️️️
Б. Ниве
Замена
Б. Морель
️️️️
Й. Молло
Замена
Д. Полье
️️️️
Т. Маулида
Замена
А. Яхья
️️️️
Ф. Кедрю
Замена
К. Траоре
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
А. Туре
Замена
И. Джемаа
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
Й. Молло
ГОЛ! 1:1!
Р. Варан
Пас отдал
К. Акале
Желтая карточка
С. Соу
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Желтая карточка
Б. Ниве
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Р. Амума
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Кан
1
Томас Босмель
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
87
Бенжамин Морель
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
3-4-3
30
Тебо
20
Рейно
28
Арто
15
Сорбон
24
Лека
89
Молло
2
Соб
10
Ниве
99
Ньянг
19
Эль-Араби
17
Амума
3-2-3-2
1
Рунье
13
Туре
19
Варан
4
Кедрю
26
Демон
12
Бедимо
28
Акале
18
Руде
27
Соу
11
Эдуардо
8
Маулида
89
Молло
87
Морель
87
Морель
89
Молло
99
Ньянг
18
Траоре
18
Траоре
99
Ньянг
10
Ниве
7
Деро
7
Деро
10
Ниве
4
Кедрю
5
Яхья
5
Яхья
4
Кедрю
27
Соу
17
Джемаа
17
Джемаа
27
Соу
8
Маулида
10
Полье
10
Полье
8
Маулида
Остались в запасе
Кан
Ланс
24
Роман Инез
ЦЗ
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
24
Роман Инез
ЦЗ
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Кан - Ланс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
Все
Кан
Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+