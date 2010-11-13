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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 13 ноября 2010
Кан
13.11.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 5
Завершен
Лилль
40'
Ю. Эль-Араби
88'
К. Траоре
25'
М. Сов
35'
М. Сов
45+1'
М. Сов
90+1'
Жервиньо
90+3'
Ф. Берья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
+3
ГОЛ! 2:5!
Ф. Берья
+1
ГОЛ! 2:4!
Жервиньо
ГОЛ! 2:3!
К. Траоре
Пас отдал
Й. Молло
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
И. Н' Диайе
️️️️
Р. Амума
Желтая карточка
Р. Амума
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
Й. Молло
️️️️
Д. Марк
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Ф. Берья
️️️️
М. Дебюши
Замена
Т. Мулен
️️️️
Г. Лека
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Сов
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Б. Ниве
ГОЛ! 0:2!
М. Сов
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 0:1!
М. Сов
Пас отдал
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
4-3-3
30
Тебо
15
Сорбон
21
Барцола
25
Марк
28
Арто
24
Лека
2
Соб
10
Ниве
19
Эль-Араби
17
Амума
18
Траоре
4-1-2-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
23
Рами
14
Розегнал
19
Эмерсон
5
Гуйе
29
Кабай
24
Мавуба
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
17
Амума
20
Н' Диайе
20
Н' Диайе
17
Амума
25
Марк
89
Молло
89
Молло
25
Марк
24
Лека
75
Мулен
75
Мулен
24
Лека
26
Дебюши
18
Берья
18
Берья
26
Дебюши
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
Остались в запасе
Кан
Лилль
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
90
Александр Окиджа
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кан - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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