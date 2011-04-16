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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Кан
Сошо - Кан: обзор матча 16 апреля 2011
Сошо
16.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 2
Завершен
Кан
13'
Б. Драме
81'
М. Майга
86'
М. Майга
9'
Ю. Эль-Араби
89'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Кан
Желтая карточка
Карлао
Замена
В. Ногейра
️️️️
Р. Будебуз
ГОЛ! 3:2!
Р. Амума
ГОЛ! 3:1!
М. Майга
Пас отдал
М. Мартен
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Б. Морель
ГОЛ! 2:1!
М. Майга
Замена
Э. Бутен
️️️️
Б. Идейе
Замена
Й. Молло
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Ж. Сорбон
️️️️
Р. Инез
Замена
М. Жоссе
️️️️
Д. Перки
Желтая карточка
Р. Инез
20'
Желтая карточка
С. Ятабаре
ГОЛ! 1:1!
Б. Драме
Пас отдал
Р. Будебуз
13'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
2
Николя Соб
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
87
Бенжамин Морель
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Кан
1
Томас Босмель
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Ришер
3
Драме
23
Соже
24
Перки
50
Карлао
14
Пейберне
15
Мартен
10
Будебуз
12
Идейе
19
Морис-Белэй
20
Майга
3-3-4
30
Тебо
20
Рейно
24
Инез
28
Арто
2
Соб
60
Ятабаре
24
Лека
19
Эль-Араби
87
Морель
17
Амума
18
Траоре
24
Перки
6
Жоссе
6
Жоссе
24
Перки
10
Будебуз
5
Ногейра
5
Ногейра
10
Будебуз
12
Идейе
20
Бутен
20
Бутен
12
Идейе
24
Инез
15
Сорбон
15
Сорбон
24
Инез
87
Морель
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
87
Морель
19
Эль-Араби
89
Молло
89
Молло
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Сошо
Кан
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Босмель
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Сошо - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Огюст Бональ
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