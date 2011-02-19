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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Валансьен
Кан - Валансьен: обзор матча 19 февраля 2011
Кан
19.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 2
Завершен
Валансьен
47'
Б. Ниве
65'
С. Ятабаре
80'
Г. Пужоль
88'
С. Ланжиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Валансьен
ГОЛ! 2:2!
С. Ланжиль
Пас отдал
Д. Дюкортью
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Б. Морель
ГОЛ! 2:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
Г. Данич
Замена
Б. Морель
️️️️
Й. Молло
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Доссеви
Замена
Т. Мулен
️️️️
Н. Соб
ГОЛ! 2:0!
С. Ятабаре
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Ж. Саез
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Р. Амума
Замена
Р. Коад
️️️️
Г. Бонг
ГОЛ! 1:0!
Б. Ниве
Пас отдал
Р. Инез
12'
Желтая карточка
Р. Матер
Желтая карточка
Г. Таффоро
10'
Желтая карточка
Р. Инез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Кан
20
Александр Рейно
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
87
Бенжамин Морель
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-5-2
30
Тебо
24
Инез
23
Таффоро
28
Арто
24
Лека
60
Ятабаре
89
Молло
2
Соб
10
Ниве
18
Траоре
17
Амума
3-2-4-1
30
Пеннето
4
Бишевац
5
Ангуа
13
Бонг
25
Матер
6
Дюкортью
14
Доссеви
21
Саез
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
89
Молло
87
Морель
87
Морель
89
Молло
17
Амума
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
17
Амума
2
Соб
75
Мулен
75
Мулен
2
Соб
13
Бонг
24
Коад
24
Коад
13
Бонг
14
Доссеви
16
Самасса
16
Самасса
14
Доссеви
21
Саез
7
Ланжиль
7
Ланжиль
21
Саез
Остались в запасе
Кан
Валансьен
20
Александр Рейно
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Кан - Валансьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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