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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Сент-Этьен
Кан - Сент-Этьен: обзор матча 05 марта 2011
Кан
05.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
90'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Й. Молло
Замена
К. Траоре
️️️️
Б. Морель
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Г. Таффоро
Замена
Т. Мулен
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Д. Марк
️️️️
Г. Проман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
87
Бенжамин Морель
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Кан
20
Александр Рейно
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Сиди Санья
ЛП
22
Йорик Раве
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-5-2
30
Тебо
24
Инез
28
Арто
23
Таффоро
24
Лека
60
Ятабаре
89
Молло
10
Ниве
12
Проман
19
Эль-Араби
87
Морель
4-1-4-1
40
Жано
24
Перрен
26
Баял Салл
6
Монсоро
3
Боканегра
23
Гилявоги
8
Алонсо
10
Батльес
20
Сако
8
Матюиди
97
Ривьер
87
Морель
18
Траоре
18
Траоре
87
Морель
12
Проман
25
Марк
25
Марк
12
Проман
60
Ятабаре
75
Мулен
75
Мулен
60
Ятабаре
10
Батльес
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Батльес
Остались в запасе
Кан
Сент-Этьен
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Сиди Санья
ЛП
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
25
Сиди Санья
ЛП
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Кан - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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