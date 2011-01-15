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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Кан
Брест - Кан: обзор матча 15 января 2011
Брест
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 3
Завершен
Кан
45'
Б. Груги (П)
11'
Б. Ниве
81'
Ю. Эль-Араби (П)
87'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Кан
ГОЛ! 1:3!
Р. Амума
Замена
Д. Марк
️️️️
Б. Ниве
Замена
Т. Микола
️️️️
О. Эволо
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Б. Груги
Желтая карточка
С. Элана
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Замена
Й. Молло
️️️️
К. Траоре
Желтая карточка
О. Эволо
Желтая карточка
Г. Проман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Груги
Красная карточка
Т. Арто
Желтая карточка
Т. Арто
17'
Желтая карточка
С. Ятабаре
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ниве
Пас отдал
К. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
24
Роман Инез
ЦЗ
20
Александр Рейно
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
0
Фоди Траоре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
Кан
25
Дамьен Марк
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
7
Антони Деро
ПП
15
Ливио Набаб
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
4-5-1
30
Элана
25
Даф
2
Марсьяль
4
Кантари
44
Байссе
19
Лесомье
20
Сума
6
Груги
7
Лика
20
Пойе
5
Эволо
3-4-3
30
Тебо
24
Инез
20
Рейно
28
Арто
12
Проман
10
Ниве
60
Ятабаре
24
Лека
19
Эль-Араби
18
Траоре
17
Амума
5
Эволо
15
Микола
15
Микола
5
Эволо
6
Груги
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
6
Груги
10
Ниве
25
Марк
25
Марк
10
Ниве
18
Траоре
89
Молло
89
Молло
18
Траоре
Остались в запасе
Брест
Кан
16
Гаэтан Денев
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
15
Ливио Набаб
ЦФ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
Остались в запасе
15
Ливио Набаб
ЦФ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
7
Антони Деро
ПП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Брест - Кан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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