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Колумбия. Примера А
Команды
Мильонариос
Кинтеро
Статистика
€ 50 тыс
Кинтеро - статистика
Мильонариос
19 сентября 1987 (39)
#25 | Нападающий
165 см | 59 кг
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 5 тур
Мильонариос
1 : 1
11.09.2026
Депортиво Кали
Был в запасе
Колумбия. Примера А, 9 тур
Депортиво Перейра
1 : 1
07.09.2026
Мильонариос
71' - 90'
Колумбия. Примера А, 8 тур
Мильонариос
0 : 0
31.08.2026
Интернасьонал де Богота
76' - 90'
Колумбия. Примера А, 7 тур
Льянерос
0 : 2
28.08.2026
Мильонариос
80' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
31
7
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
10.10.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 61'
США. МЛС, 47 тур
Нэшвилл
1 : 2
03.10.2022
Динамо Хьюстон
1' - 57'
39'
США. МЛС, 45 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
19.09.2022
Динамо Хьюстон
1' - 66'
США. МЛС, 43 тур
Динамо Хьюстон
3 : 1
14.09.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 64'
37'
США. МЛС, 43 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
11.09.2022
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 1
05.09.2022
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
01.09.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
27.08.2022
Динамо Хьюстон
87' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Колорадо
1 : 1
21.08.2022
Динамо Хьюстон
77' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
2 : 3
14.08.2022
Монреаль
1' - 84'
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
06.08.2022
Динамо Хьюстон
1' - 72'
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
6 : 0
31.07.2022
Динамо Хьюстон
73' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.07.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.07.2022
Динамо Хьюстон
1' - 80'
США. МЛС, 27 тур
Остин
3 : 1
13.07.2022
Динамо Хьюстон
65' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
10.07.2022
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
04.07.2022
Шарлотт
1' - 90'
81'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
30.06.2022
Динамо Хьюстон
58' - 90'
65'
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
26.06.2022
Чикаго Файр
1' - 73'
45'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
2 : 1
19.06.2022
Динамо Хьюстон
46' - 65'
США. МЛС, 20 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
29.05.2022
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
19.05.2022
Сиэтл
1' - 62'
США. МЛС, 16 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2022
Нэшвилл
1' - 58'
53'
49'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 0
08.05.2022
Динамо Хьюстон
1' - 66'
45'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
30.04.2022
Остин
1' - 65'
США. МЛС, 11 тур
Даллас
2 : 1
23.04.2022
Динамо Хьюстон
1' - 46'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
17.04.2022
Портленд
1' - 78'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
4 : 3
10.04.2022
Сан-Хосе
1' - 71'
43'
18'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
1 : 3
03.04.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.03.2022
Колорадо
1' - 84'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
13.03.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 75'
33, 50'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
1 : 0
05.03.2022
Динамо Хьюстон
66' - 90'
86'
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
28.02.2022
Реал Солт-Лейк
70' - 90'
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