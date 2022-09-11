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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити: обзор матча 11 сентября 2022
Динамо Хьюстон
11.09.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 43 тур
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Желтая карточка
А. Карраскилья
90'
88'
Желтая карточка
Д. Шаллой
83'
Замена
К. Дюк
️️️️
Ф. Эрнандес
83'
Замена
Р. Володер
️️️️
Б. Свит
72'
Замена
О. Росель
️️️️
K. Pierre
72'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Э. Томми
68'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
65'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
Замена
Д. Керен
️️️️
Кинтеро
46'
Вторая желтая
М. Вера
41'
Желтая карточка
С. Феррейра
38'
Желтая карточка
М. Вера
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
3-1-3-3
12
Кларк
21
Лундквист
3
15
Хадебе
22
Вера
8
Карраскилья
21
Бэйрд
22
Пико
25
Кинтеро
11
Феррейра
23
Бартлоу
3-5-3
2
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
44
Свит
21
Эрнандес
54
77
Расселл
27
Томми
22
1
20
Шаллой
25
Кинтеро
24
Керен
24
Керен
25
Кинтеро
44
Свит
6
Володер
6
Володер
44
Свит
21
Эрнандес
28
Дюк
28
Дюк
21
Эрнандес
27
Томми
15
Эспиноза
15
Эспиноза
27
Томми
2
16
Росель
16
Росель
2
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Канзаc Сити
26
Тим Паркер
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
22
Kendall Mcintosh
ВР
48
Kaveh Rad
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
26
Тим Паркер
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
48
Kaveh Rad
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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