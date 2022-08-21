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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Динамо Хьюстон
Колорадо - Динамо Хьюстон: обзор матча 21 августа 2022
Колорадо
21.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 37 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
48'
Л. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
М. Барриос
85'
Замена
С. Николсон
️️️️
М. Барриос
85'
Замена
M.
️️️️
F. GutiÃ©rrez
84'
Замена
D. Moor
️️️️
J. Lewis
84'
Вторая желтая
Б. Акоста
80'
77'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
77'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Родригес
Замена
S. Beitashour
️️️️
K. Rosenberry
69'
67'
Желтая карточка
Э. Эррера
66'
Замена
Ф. Пико
️️️️
А. Карраскилья
Желтая карточка
F. GutiÃ©rrez
65'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абубакар
Пас отдал
F. GutiÃ©rrez
48'
Желтая карточка
Б. Акоста
19'
15'
Желтая карточка
Г. Дорси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Max
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
4-2-5
16
Эстевес
2
5
Абубакар
27
Уилсон
6
Акоста
7
Барриос
14
23
Ярброу
9
Зардес
32
13
2-1-3-4
12
Кларк
26
Паркер
21
Лундквист
22
Вера
16
Эррера
8
Карраскилья
21
Бэйрд
11
Феррейра
8
Родригес
24
Дорси
5
Стерес
14
3
3
14
7
Барриос
19
Николсон
19
Николсон
7
Барриос
2
33
33
2
13
22
22
13
8
Карраскилья
22
Пико
22
Пико
8
Карраскилья
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
8
Родригес
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Родригес
Остались в запасе
Колорадо
Динамо Хьюстон
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
3
Zarek Valentin
ЦЗ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Колорадо - Динамо Хьюстон
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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