Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Даллас
Динамо Хьюстон - Даллас: обзор матча 10 июля 2022
Динамо Хьюстон
10.07.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 27 тур
2 : 2
Завершен
Даллас
90+11'
Т. Хадебе
27'
M. Hedges
90+4'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Даллас
90'
+13
Вторая желтая
Б. Сервания
ГОЛ! 1:2!
Т. Хадебе
90'
+11
90'
+8
Желтая карточка
Б. Сервания
Замена
R. Avila
️️️️
М. Вера
90'
+8
Замена
Г. Дорси
️️️️
Z.
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Х. Феррейра
90'
+3
Замена
Нану
️️️️
М. Фарфан
88'
Желтая карточка
М. Фарфан
Желтая карточка
Z.
86'
85'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Лундквист
81'
74'
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
74'
Замена
Н. Тафари
️️️️
M. Hedges
57'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
57'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Родригес
55'
Желтая карточка
А. Лундквист
47'
Желтая карточка
Д. Стерес
41'
27'
ГОЛ! 0:1!
M. Hedges
Пас отдал
А. Веласко
22'
Желтая карточка
Ф. Киньон
17'
Желтая карточка
M. Hedges
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
14
Roberto Avila
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
2-3-5
12
Кларк
21
Лундквист
15
Хадебе
8
Карраскилья
22
Вера
22
Пико
2
25
Кинтеро
8
Родригес
5
Стерес
11
Феррейра
3-1-2-4
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
17
Арриола
20
Веласко
19
Киньон
16
99
Твумаси
27
Феррейра
8
Родригес
16
Эррера
16
Эррера
8
Родригес
22
Вера
14
14
22
Вера
21
Лундквист
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Лундквист
2
24
Дорси
24
Дорси
2
3
Фарфан
14
Нану
14
Нану
3
Фарфан
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
2
91
Тафари
91
Тафари
2
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Даллас
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
1
Джимми Маурер
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Даллас
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Даллас
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+