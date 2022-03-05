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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 05 марта 2022
Канзаc Сити
05.03.2022, суббота, 23:30
США. МЛС, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
60'
R. Walter
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
90'
+2
Желтая карточка
М. Вера
86'
Желтая карточка
Кинтеро
86'
Замена
Z.
️️️️
Z. Valentin
Желтая карточка
Р. Эспиноза
83'
Замена
К. Дюк
️️️️
Ф. Эрнандес
82'
Замена
М. Ционис
️️️️
K. Shelton
77'
76'
Замена
T. Pasher
️️️️
К. Бэйрд
66'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Родригес
65'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
Д. Керен
ГОЛ! 1:0!
R. Walter
60'
55'
Желтая карточка
Д. Керен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
2-2-5
29
8
77
Изима-Мирен
54
15
Эспиноза
21
Эрнандес
20
Шаллой
11
77
Расселл
22
3-4-3
12
Кларк
26
Паркер
3
21
Лундквист
22
Пико
24
Керен
22
Вера
21
Бэйрд
5
Стерес
11
Феррейра
8
Родригес
11
10
Ционис
10
Ционис
11
21
Эрнандес
28
Дюк
28
Дюк
21
Эрнандес
3
2
2
3
24
Керен
8
Карраскилья
8
Карраскилья
24
Керен
8
Родригес
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Родригес
21
Бэйрд
0
0
21
Бэйрд
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
Остались в запасе
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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