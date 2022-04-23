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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Динамо Хьюстон
Даллас - Динамо Хьюстон: обзор матча 23 апреля 2022
Даллас
23.04.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 11 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
90+3'
Ф. Киньон
33'
С. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Киньон
90'
+3
78'
Желтая карточка
А. Карраскилья
76'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
T. Pasher
Желтая карточка
Э. Серрильо
71'
68'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
67'
46'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
35'
Желтая карточка
Г. Дорси
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Феррейра
Желтая карточка
М. Фарфан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
20
Алан Веласко
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
3-3-4
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
20
Веласко
99
Твумаси
17
Арриола
27
Феррейра
2-2-5
12
Кларк
26
Паркер
21
Лундквист
22
Пико
22
Вера
23
Бартлоу
24
Дорси
11
Феррейра
0
8
Карраскилья
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
0
21
Бэйрд
21
Бэйрд
0
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
Остались в запасе
Даллас
Динамо Хьюстон
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Даллас - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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