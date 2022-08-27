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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 27 августа 2022
Миннесота Юнайтед
27.08.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
79'
Ф. Пико (АГ)
84'
Л. Амарилья
45+1'
К. Бэйрд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
87'
Замена
Кинтеро
️️️️
А. Карраскилья
ГОЛ! 2:1!
Л. Амарилья
84'
Замена
A. Danladi
️️️️
Ф. Фрагапане
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Пико
79'
78'
Желтая карточка
Т. Паркер
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Арриага
68'
65'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Родригес
63'
Желтая карточка
Д. Стерес
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Бэйрд
Пас отдал
Г. Дорси
Желтая карточка
Э. Рейносо
43'
37'
Желтая карточка
А. Карраскилья
Замена
B. Kallman
️️️️
Б. Дибасси
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
3-1-1-1-4
97
Сент-Клер
15
Бенитес
15
Боксолл
18
Дибасси
16
Арриага
17
Лод
10
Рейносо
9
Амарилья
7
Фрагапане
21
Хлонгване
27
2-1-3-4
12
Кларк
26
Паркер
21
Лундквист
22
Вера
8
Карраскилья
22
Пико
21
Бэйрд
8
Родригес
5
Стерес
24
Дорси
11
Феррейра
7
Фрагапане
99
99
7
Фрагапане
18
Дибасси
44
44
18
Дибасси
16
Арриага
8
Гарсия
8
Гарсия
16
Арриага
8
Родригес
24
Керен
24
Керен
8
Родригес
8
Карраскилья
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Карраскилья
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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