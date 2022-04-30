Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Остин
Динамо Хьюстон - Остин: обзор матча 30 апреля 2022
Динамо Хьюстон
30.04.2022, суббота, 20:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 2
Завершен
Остин
6'
С. Феррейра
66'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Остин
Желтая карточка
Т. Паркер
88'
Замена
Т. Фернандес
️️️️
Ф. Пико
77'
Замена
Z.
️️️️
Г. Дорси
77'
75'
Замена
О. Вольф
️️️️
А. Ринг
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Кристиан
66'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
66'
Замена
F. Martins
️️️️
E. Finlay
Замена
К. Бэйрд
️️️️
T. Pasher
65'
Замена
Д. Керен
️️️️
Кинтеро
65'
62'
Желтая карточка
А. Ринг
Желтая карточка
Т. Хадебе
50'
Желтая карточка
А. Карраскилья
47'
36'
Желтая карточка
С. Дриусси
9'
Замена
Э. Тарбелл
️️️️
B. Stuver
ГОЛ! 1:0!
С. Феррейра
Пас отдал
А. Лундквист
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
3-1-5
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Пико
8
Карраскилья
24
Дорси
11
Феррейра
0
8
Родригес
3-3-1-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
4
Ринг
68
Кристиан
13
9
Дриусси
17
Галлахер
7
Перейра
37
Уррути
25
Кинтеро
24
Керен
24
Керен
25
Кинтеро
0
21
Бэйрд
21
Бэйрд
0
22
Пико
32
Фернандес
32
Фернандес
22
Пико
24
Дорси
2
2
24
Дорси
1
13
Тарбелл
13
Тарбелл
1
4
Ринг
33
Вольф
33
Вольф
4
Ринг
13
8
8
13
37
Уррути
9
9
37
Уррути
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Остин
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Динамо Хьюстон - Остин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Остин
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+