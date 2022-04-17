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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Портленд
Динамо Хьюстон - Портленд: обзор матча 17 апреля 2022
Динамо Хьюстон
17.04.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 10 тур
0 : 0
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Портленд
83'
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Х. ван Ранкин
82'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
С. Бланко
81'
Желтая карточка
Б. Туилома
Замена
М. Родригес
️️️️
М. Вера
78'
Замена
И. Бартлоу
️️️️
Кинтеро
78'
Вторая желтая
Т. Хадебе
75'
71'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
63'
Замена
Д. Айяла
️️️️
К. Паредес
62'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Я. Незгода
Замена
Z.
️️️️
Г. Дорси
59'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
T. Pasher
59'
49'
Желтая карточка
Й. Чара
27'
Желтая карточка
С. Бланко
Желтая карточка
Т. Хадебе
27'
16'
Желтая карточка
К. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
13
Xavier Valdez
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
3-2-5
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
22
Пико
8
Карраскилья
11
Феррейра
25
Кинтеро
0
24
Дорси
4-3-2-1
31
Ивачич
2
ван Ранкин
33
Мабиала
28
Туилома
26
Браво
8
Паредес
21
Чара
29
Бланко
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
0
21
Бэйрд
21
Бэйрд
0
25
Кинтеро
23
Бартлоу
23
Бартлоу
25
Кинтеро
24
Дорси
2
2
24
Дорси
22
Вера
8
Родригес
8
Родригес
22
Вера
2
ван Ранкин
13
Жупарич
13
Жупарич
2
ван Ранкин
8
Паредес
22
Айяла
22
Айяла
8
Паредес
29
Бланко
19
Уильямсон
19
Уильямсон
29
Бланко
11
Незгода
27
Асприлья
27
Асприлья
11
Незгода
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Портленд
13
Xavier Valdez
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Динамо Хьюстон - Портленд
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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