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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон
Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон: обзор матча 31 июля 2022
Филадельфия Юнион
31.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 32 тур
6 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
23'
Д. Газдаг
42'
Д. МакГлинн
45+1'
М. Уре
48'
М. Уре
55'
Х. Карранца
89'
К. Салливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон
90'
Желтая карточка
Г. Дорси
ГОЛ! 6:0!
К. Салливан
Пас отдал
Д. МакГлинн
89'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
86'
Желтая карточка
Л. Флеч
85'
85'
Желтая карточка
Д. Керен
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
77'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
77'
73'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
73'
Замена
Кинтеро
️️️️
А. Карраскилья
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
66'
63'
Желтая карточка
М. Вера
59'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Z.
58'
Замена
T. Pasher
️️️️
С. Феррейра
ГОЛ! 5:0!
Х. Карранца
55'
ГОЛ! 4:0!
М. Уре
Пас отдал
А. Бедойя
48'
ГОЛ! 3:0!
М. Уре
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГлинн
42'
26'
Замена
M. Nelson
️️️️
С. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
4-2-4
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
2-4-4
12
Кларк
26
Паркер
21
Лундквист
22
Вера
16
Эррера
22
Пико
8
Карраскилья
45
Улфарссон
5
Стерес
2
11
Феррейра
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
8
Карраскилья
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Карраскилья
12
Кларк
26
26
12
Кларк
2
24
Дорси
24
Дорси
2
11
Феррейра
0
0
11
Феррейра
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Динамо Хьюстон
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
3
Zarek Valentin
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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1
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22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
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15 августа
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