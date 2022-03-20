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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 20 марта 2022
Динамо Хьюстон
20.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Колорадо
90'
T. Pasher
42'
М. Кайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уилсон
ГОЛ! 1:1!
T. Pasher
Пас отдал
М. Родригес
90'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
85'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
84'
81'
Замена
M.
️️️️
Д. Рубио
81'
Замена
C. Warner
️️️️
М. Кайе
Желтая карточка
М. Родригес
78'
Замена
Z.
️️️️
Г. Дорси
72'
Замена
T. Pasher
️️️️
К. Бэйрд
72'
Желтая карточка
Г. Дорси
68'
65'
Замена
Б. Акоста
️️️️
М. Барриос
65'
Замена
А. Синъясики
️️️️
J. Lewis
62'
Желтая карточка
Д. Рубио
45'
+1
Желтая карточка
K. Rosenberry
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Кайе
37'
Желтая карточка
О. Трасти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
2-3-5
12
Кларк
21
Лундквист
15
Хадебе
22
Пико
21
Бэйрд
22
Вера
11
Феррейра
5
Стерес
8
Карраскилья
25
Кинтеро
24
Дорси
3-2-5
27
Уилсон
2
5
Абубакар
19
14
Кайе
23
Ярброу
11
Рубио
14
7
Барриос
33
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
21
Бэйрд
0
0
21
Бэйрд
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
24
Дорси
2
2
24
Дорси
14
11
Синъясики
11
Синъясики
14
7
Барриос
6
Акоста
6
Акоста
7
Барриос
14
Кайе
32
32
14
Кайе
11
Рубио
22
22
11
Рубио
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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