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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон: обзор матча 19 сентября 2022
Лос-Анджелес
19.09.2022, понедельник, 05:30
США. МЛС, 45 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
8'
К. Вела (П)
45+4'
К. Вела (П)
52'
Р. Холлингшид
25'
К. Бэйрд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Замена
Х. Мурильо
️️️️
Э. Сегура
90'
86'
Замена
Z.
️️️️
Ф. Пико
83'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
Замена
К. Тельо
️️️️
Д. Буанга
79'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
79'
66'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Вела
62'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Аранго
62'
ГОЛ! 3:1!
Р. Холлингшид
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Вела
45'
+4
25'
ГОЛ! 1:1!
К. Бэйрд
Пас отдал
А. Карраскилья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вела
8'
7'
Желтая карточка
Г. Дорси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Крепо
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Акоста
4
Сегура
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
10
Вела
17
Аранго
3-1-3-3
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
22
Пико
8
Карраскилья
21
Бэйрд
24
Дорси
25
Кинтеро
11
Феррейра
4
Сегура
3
Мурильо
3
Мурильо
4
Сегура
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
99
Буанга
37
Тельо
37
Тельо
99
Буанга
17
Аранго
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Аранго
10
Вела
90
Опоку
90
Опоку
10
Вела
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
22
Пико
2
2
22
Пико
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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