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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Чикаго Файр
Динамо Хьюстон - Чикаго Файр: обзор матча 26 июня 2022
Динамо Хьюстон
26.06.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 22 тур
2 : 0
Завершен
Чикаго Файр
45+2'
Кинтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Чикаго Файр
Желтая карточка
Т. Паркер
90'
+2
Замена
R. Avila
️️️️
С. Феррейра
87'
80'
Желтая карточка
Д. Эспиноса
80'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Ф. Наварро
80'
Замена
A. Reynolds
️️️️
J. Bornstein
Желтая карточка
Д. Керен
79'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
Кинтеро
73'
Замена
Т. Паркер
️️️️
Д. Стерес
70'
Замена
T. Pasher
️️️️
М. Родригес
70'
66'
Замена
Д. Дуран
️️️️
K. Przybyłko
Желтая карточка
Д. Стерес
64'
58'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
S. Ivanov
46'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Б. Гутьеррес
ГОЛ! 1:0!
Кинтеро
Пас отдал
А. Лундквист
45'
+2
Желтая карточка
М. Родригес
41'
38'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
2
Zeca
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
22
Карлос Теран
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Чикаго Файр
21
Фабиан Герберс
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
2-2-5
12
Кларк
21
Лундквист
15
Хадебе
22
Вера
24
Керен
45
Улфарссон
5
Стерес
25
Кинтеро
8
Родригес
11
Феррейра
2-3-1-5
3
5
Чикош
2
Секулич
31
Наварро
30
Хименес
11
Гутьеррес
22
Теран
93
8
Мюллер
91
44
Слонина
5
Стерес
26
Паркер
26
Паркер
5
Стерес
25
Кинтеро
8
Карраскилья
8
Карраскилья
25
Кинтеро
8
Родригес
0
0
8
Родригес
11
Феррейра
14
14
11
Феррейра
11
Гутьеррес
21
Герберс
21
Герберс
11
Гутьеррес
91
4
Эспиноса
4
Эспиноса
91
3
36
36
3
93
22
Дуран
22
Дуран
93
31
Наварро
9
Оффор
9
Оффор
31
Наварро
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Чикаго Файр
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Динамо Хьюстон - Чикаго Файр
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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