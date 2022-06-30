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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Динамо Хьюстон
Портленд - Динамо Хьюстон: обзор матча 30 июня 2022
Портленд
30.06.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 24 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
34'
С. Морено (П)
36'
С. Морено
65'
Кинтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Динамо Хьюстон
Замена
Д. Айяла
️️️️
Э. Уильямсон
78'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Й. Чара
78'
Замена
З. МакГроу
️️️️
С. Морено
78'
77'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Д. Керен
Вторая желтая
Б. Туилома
75'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
72'
69'
Желтая карточка
М. Вера
65'
ГОЛ! 2:1!
Кинтеро
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
61'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Бланко
61'
58'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Б. Туилома
54'
44'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Желтая карточка
С. Морено
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Морено
36'
34'
Желтая карточка
Z.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Морено
34'
Желтая карточка
Д. Жупарич
27'
21'
Желтая карточка
М. Родригес
Желтая карточка
С. Бланко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
28
Туилома
13
Жупарич
2
ван Ранкин
21
Чара
19
Уильямсон
29
Бланко
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
2-3-5
12
Кларк
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
24
Керен
8
Карраскилья
45
Улфарссон
11
Феррейра
8
Родригес
5
Стерес
2
10
Морено
18
МакГроу
18
МакГроу
10
Морено
8
Чара
33
Мабиала
33
Мабиала
8
Чара
19
Уильямсон
22
Айяла
22
Айяла
19
Уильямсон
29
Бланко
27
Асприлья
27
Асприлья
29
Бланко
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
24
Керен
22
Пико
22
Пико
24
Керен
8
Родригес
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Родригес
Остались в запасе
Портленд
Динамо Хьюстон
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
26
Тим Паркер
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
26
Тим Паркер
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Портленд - Динамо Хьюстон
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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