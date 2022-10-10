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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 10 октября 2022
Динамо Хьюстон
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 48 тур
1 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
8'
С. Феррейра
31'
Р. Пуч
32'
Чичарито
69'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
М. Родригес
90'
+3
Желтая карточка
Т. Паркер
78'
77'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
73'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Грандсир
73'
Замена
V. Vázquez
️️️️
М. Дельгадо
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Йовелич
Пас отдал
Э. Альварес
66'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
66'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
61'
Желтая карточка
Х. Араухо
Замена
М. Родригес
️️️️
К. Бэйрд
61'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Кинтеро
61'
32'
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
Г. Бругман
31'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пуч
17'
Желтая карточка
Чичарито
ГОЛ! 1:0!
С. Феррейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
2-1-3-4
12
Кларк
21
Лундквист
26
Паркер
22
Вера
22
Пико
8
Карраскилья
21
Бэйрд
11
Феррейра
24
Дорси
23
Бартлоу
25
Кинтеро
2-3-3-2
31
Бонд
4
Кулибали
4
Касерес
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
7
Грандсир
44
Эдвардс
11
Коста
22
Араухо
14
Чичарито
25
Кинтеро
16
Эррера
16
Эррера
25
Кинтеро
21
Бэйрд
8
Родригес
8
Родригес
21
Бэйрд
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
7
Грандсир
91
Кабрал
91
Кабрал
7
Грандсир
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
8
Дельгадо
8
8
8
Дельгадо
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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