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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Орландо Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 19 июня 2022
Орландо Сити
19.06.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 21 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
25'
Э. Кара
58'
Э. Кара
59'
С. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Ф. Торрес
79'
Замена
С. Мендес
️️️️
М. Перейра
79'
Замена
Пато
️️️️
Э. Кара
78'
Замена
А. Переа
️️️️
Ж. Урсо
69'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Д. Малрейни
65'
65'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
65'
Замена
T. Pasher
️️️️
Кинтеро
Желтая карточка
П. Галлезе
64'
59'
ГОЛ! 2:1!
С. Феррейра
Пас отдал
Z.
ГОЛ! 2:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Перейра
58'
46'
Замена
Д. Стерес
️️️️
Т. Паркер
46'
Замена
Кинтеро
️️️️
R. Avila
44'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Желтая карточка
М. Перейра
39'
32'
Желтая карточка
Z.
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
25'
21'
Желтая карточка
М. Вера
20'
Желтая карточка
А. Лундквист
16'
Желтая карточка
R. Avila
Желтая карточка
Р. Янссон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ОП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Динамо Хьюстон
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
5
Араухо
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
11
Малрейни
3-2-5
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
21
Бэйрд
22
Вера
23
Бартлоу
2
8
Родригес
14
11
Феррейра
10
Перейра
32
Мендес
32
Мендес
10
Перейра
30
Урсо
8
Переа
8
Переа
30
Урсо
11
Малрейни
91
Мичел
91
Мичел
11
Малрейни
9
Кара
12
Пато
12
Пато
9
Кара
11
Торрес
13
Акинделе
13
Акинделе
11
Торрес
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
14
25
Кинтеро
25
Кинтеро
14
Кинтеро
0
0
Кинтеро
26
Паркер
5
Стерес
5
Стерес
26
Паркер
Остались в запасе
Орландо Сити
Динамо Хьюстон
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
Главный тренер
Оскар Пареха
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
Остались в запасе
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Орландо Сити - Динамо Хьюстон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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