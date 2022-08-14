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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Монреаль
Динамо Хьюстон - Монреаль: обзор матча 14 августа 2022
Динамо Хьюстон
14.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 35 тур
2 : 3
Завершен
Монреаль
12'
С. Феррейра
36'
Д. Стерес
14'
Р. Киото (П)
28'
А. Джонстон
69'
Л. Лаппалайнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Монреаль
Желтая карточка
А. Карраскилья
86'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Кинтеро
84'
Желтая карточка
Микаэл
80'
78'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
Л. Лаппалайнен
78'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
М. Шоньер
77'
Замена
К. Камара
️️️️
Р. Киото
71'
Желтая карточка
Р. Киото
Замена
Г. Дорси
️️️️
Z. Valentin
70'
Замена
А. Лундквист
️️️️
С. Джанкуа
70'
69'
ГОЛ! 2:3!
Л. Лаппалайнен
Пас отдал
Х. Торрес
67'
Желтая карточка
А. Джонстон
63'
Желтая карточка
Г. Корбо
59'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Р. Камачо
46'
Замена
Х. Торрес
️️️️
И. Коне
Замена
Микаэл
️️️️
М. Родригес
46'
45'
Пенальти не реализован!
Р. Киото
ГОЛ! 2:2!
Д. Стерес
36'
28'
ГОЛ! 1:2!
А. Джонстон
Пас отдал
С. Пьетт
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Киото
ГОЛ! 1:0!
С. Феррейра
Пас отдал
Э. Эррера
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Динамо Хьюстон
21
Адам Лундквист
ЛЗ
22
Матиас Вера
ОП
21
Крис Бэйрд
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
1-3-5
12
Кларк
3
22
Пико
8
Карраскилья
16
Эррера
25
Кинтеро
23
Бартлоу
29
Джанкуа
8
Родригес
11
Феррейра
2-4-2-3
95
Корбо
4
Миллер
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
8
Коне
10
Михайлович
9
Киото
4
Камачо
41
Пантемис
2
Джонстон
29
Джанкуа
21
Лундквист
21
Лундквист
29
Джанкуа
25
Кинтеро
21
Бэйрд
21
Бэйрд
25
Кинтеро
8
Родригес
16
Микаэл
16
Микаэл
8
Родригес
3
24
Дорси
24
Дорси
3
26
Лаппалайнен
15
Торкелссон
15
Торкелссон
26
Лаппалайнен
4
Камачо
2
2
4
Камачо
66
Шоньер
2
Ваньяма
2
Ваньяма
66
Шоньер
8
Коне
99
Торрес
99
Торрес
8
Коне
9
Киото
85
Камара
85
Камара
9
Киото
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Монреаль
22
Матиас Вера
ОП
24
Дарвин Керен
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
1
Себастьян Бреза
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
22
Матиас Вера
ОП
24
Дарвин Керен
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Динамо Хьюстон - Монреаль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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