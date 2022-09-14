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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Нью-Инглэнд Революшн
Динамо Хьюстон - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 14 сентября 2022
Динамо Хьюстон
14.09.2022, среда, 03:30
США. МЛС, 43 тур
3 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
37'
Кинтеро
76'
Ф. Пико (П)
85'
Ф. Пико
63'
К. Хиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
С. Джанкуа
️️️️
К. Бэйрд
88'
86'
Замена
N. Buck
️️️️
E. Boateng
ГОЛ! 3:1!
Ф. Пико
Пас отдал
К. Бэйрд
85'
77'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Пико
76'
74'
Желтая карточка
T. McNamara
Желтая карточка
Д. Керен
67'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
64'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хиль
Желтая карточка
Ф. Пико
51'
46'
Замена
Д. Белл
️️️️
Б. Бай
46'
Замена
E. Boateng
️️️️
M.
46'
Замена
I. Gil
️️️️
В. Каптум
ГОЛ! 1:0!
Кинтеро
37'
Пенальти не реализован!
С. Феррейра
33'
31'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-4-3
12
Кларк
21
Лундквист
15
Хадебе
26
Паркер
22
Пико
8
Карраскилья
21
Бэйрд
24
Керен
24
Дорси
25
Кинтеро
11
Феррейра
4-2-5
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
10
Хиль
8
Полстер
26
7
Боу
13
6
Каптум
1
Петрович
21
Бэйрд
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Бэйрд
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
21
21
24
Джонс
9
Вриони
9
Вриони
24
Джонс
5
Бай
8
Белл
8
Белл
5
Бай
6
Каптум
10
10
6
Каптум
13
24
24
13
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Нью-Инглэнд Революшн
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Динамо Хьюстон - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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