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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Динамо Хьюстон
Интер Майами - Динамо Хьюстон: обзор матча 03 апреля 2022
Интер Майами
03.04.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 7 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Динамо Хьюстон
42'
Желтая карточка
А. Лундквист
Желтая карточка
А. Ласситер
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
19
Робби Робинсон
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Интер Майами
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
30
George Acosta
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
2-1-5
22
Марсман
2
Йедлин
32
Аллен
21
Тэйлор
7
Ласситер
9
Игуаин
10
Мота
40
Грегоре
97
МакВей
2-3-5
12
Кларк
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
22
Пико
21
Бэйрд
25
Кинтеро
11
Феррейра
8
Родригес
23
Бартлоу
24
Дорси
Остались в запасе
Интер Майами
Динамо Хьюстон
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
30
George Acosta
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
30
George Acosta
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Интер Майами - Динамо Хьюстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
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