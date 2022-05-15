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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Нэшвилл
Динамо Хьюстон - Нэшвилл: обзор матча 15 мая 2022
Динамо Хьюстон
15.05.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 0
Завершен
Нэшвилл
16'
А. Карраскилья
53'
Кинтеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Нэшвилл
90'
+1
Желтая карточка
У. Циммерман
86'
Желтая карточка
E. Zubak
Замена
T. Pasher
️️️️
Ф. Пико
80'
79'
Замена
H. Bwana
️️️️
Л. Хаакенсон
Замена
R. Avila
️️️️
М. Родригес
79'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Z.
79'
65'
Замена
Д. Ловиц
️️️️
Т. Вашингтон
64'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
64'
Замена
У. Циммерман
️️️️
D. Romney
Замена
И. Бартлоу
️️️️
Кинтеро
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кинтеро
53'
Желтая карточка
Кинтеро
49'
46'
Желтая карточка
J. Maher
46'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
А. Мьюил
45'
+1
Желтая карточка
Э. Миллер
Желтая карточка
Т. Хадебе
42'
Желтая карточка
С. Кларк
42'
Красная карточка
А. Лундквист
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Карраскилья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
2
Zeca
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Динамо Хьюстон
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
0
T. Pasher
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
3-2-5
12
Кларк
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
24
Керен
22
Пико
8
Родригес
45
Улфарссон
25
Кинтеро
8
Карраскилья
2
2-3-5
1
15
Миллер
4
54
13
МакКарти
19
Мьюил
26
Хаакенсон
11
9
Сапонг
23
Вашингтон
5
22
Пико
0
0
22
Пико
8
Родригес
14
14
8
Родригес
25
Кинтеро
23
Бартлоу
23
Бартлоу
25
Кинтеро
2
24
Дорси
24
Дорси
2
23
Вашингтон
2
Ловиц
2
Ловиц
23
Вашингтон
4
25
Циммерман
25
Циммерман
4
19
Мьюил
10
Мухтар
10
Мухтар
19
Мьюил
26
Хаакенсон
70
70
26
Хаакенсон
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Нэшвилл
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
35
Bryan Meredith
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Динамо Хьюстон - Нэшвилл
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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