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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 13 марта 2022
Динамо Хьюстон
13.03.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
33'
Кинтеро
50'
Кинтеро
14'
Л. Каваллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Замена
Т. Хадебе
️️️️
Ф. Пико
90'
+2
84'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Веселинович
81'
Желтая карточка
Р. Веселинович
Замена
Д. Керен
️️️️
А. Карраскилья
78'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
75'
67'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Ф. Юнгвирт
67'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Л. Овусу
ГОЛ! 2:1!
Кинтеро
Пас отдал
С. Феррейра
50'
ГОЛ! 1:1!
Кинтеро
33'
28'
Желтая карточка
Д. Браун
24'
Замена
Д. Браун
️️️️
П. Вите
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каваллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Ванкувер Уайткепс
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
45
Педро Вите
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
2-3-5
12
Кларк
21
Лундквист
26
Паркер
22
Пико
22
Вера
21
Бэйрд
25
Кинтеро
5
Стерес
8
Карраскилья
24
Дорси
11
Феррейра
2-5
33
Блэкмон
26
Юнгвирт
45
Вите
4
Гутьеррес
25
Галд
24
Овусу
31
Тейберт
22
Пико
15
Хадебе
15
Хадебе
22
Пико
8
Карраскилья
24
Керен
24
Керен
8
Карраскилья
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
26
Юнгвирт
28
Годиньо
28
Годиньо
26
Юнгвирт
45
Вите
91
Браун
91
Браун
45
Вите
4
Веселинович
21
Рапозо
21
Рапозо
4
Веселинович
24
Овусу
25
Кайседо
25
Кайседо
24
Овусу
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс
3
Zarek Valentin
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
32
Isaac Boehmer
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
Остались в запасе
32
Isaac Boehmer
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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